Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde pasta süsleme kursu

İngiltere’de faaliyet gösteren kurumlarımızdan Kıbrıs Türk Kültür Derneği bir ilke imza atarak pasta süsleme kursu açtı.

Açılan kurs hakkında bilgi veren Gülnur Salih, kursiyerlere çeşitli tekniklerde kutlama pastalarını süslemesini öğrettiklerini söyledi.

Pasta Süsleme Sanatı kurslarında dersler Türkçe verilmekle beraber bütün teknik terimler, kullanılan malzemeler ve aletlerin İngilizcesi de kursiyerlere öğretiliyor. Bu sayede dil sorunu yüzünden kolejlerde kurslara gidemeyenlerin problemi çözülmüş oldu. İster hobi, ister evde gelir kazanmak veya mesleki gelişim için büyük fırsat.

Kurs hakkında açıklama yapan Gülnur Salih, “Kurs programımız, İngiltere’deki kolejlerin ders programıyla uyumlu olmakla beraber daha uzun saatlerde ve yoğun ders programıyla sunulmaktadır. 10 derslik Pasta Süsleme kursu kolejlerin başlangıç ve orta derecedeki seviyeden konuları kapsamaktadır. Kursta, pastacılıkta kullanılan aletler, şekerli pasta hamurları, kremaları ve süsleme teknikleri de öğretilmektedir. Yaş günü ve diğer kutlama pastaları, bebek pastaları ve bebek bisküvilerinin süsleme tekniklerini de göstermekteyiz.” dedi.

İlk eğitim grubunun yakında kursu tamamlayacağını belirten Gülnur, yakında açılacak ikinci eğitim grubu için kayıtların başladığını duyurdu. Mayıs sonunda başlayacak 2. dönem kursuna yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Gülnur, ilgilenenlerin bilgi ve kayıt için 07946 344 667 numarayı aramalarını tavsiye etti.

14a Graham Road, Hackney adresinde yer alan Kıbrıs Türk Kültür Derneğinde ayrıca el sanatları ve süsleme teknikleri kursu ve pilates dersleri de verilmekte.