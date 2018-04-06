Golf sahasındaki delik ile ilişkiye girdi!

3 saat önce
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İngiltere’de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adamın görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Steven Gayton isimli adam bir golf sahasındaki delikle ilişkiye girmeye çalışan bir adamı görüntüledi. Tuhaf olay sosyal medyada tepki çekti.

2 DAKİKA BOYUNCA DEVAM ETTİ

Merseyside’daki Brackenwood Golf Sahası’nda meydana gelen olayda, deliğin direğini eliyle kaldırıp kendini tatmin eden adam bu eylemine iki dakiya yakın süre devam etti. Çevredekileri fark etmesine rağmen aldırış etmeyen adam işini bitirdikten sonra direği yerine takarak olay yerinden uzaklaştı.

“GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ŞEYDİ”

Olayı görüntüleyen golfçü, “Gördüğüm en talihsiz, en kötü şeydi” derken, adamın sarhoş olmadığını da sözlerine ekledi. Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 350 bin kez görüntülendi. (MYNET.COM)

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