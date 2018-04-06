Bağcılar-Mehmetçik maçı yarıda kaldı

Birinci Küme’ye ait Bağcılar-Mehmetçik maçı 65. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Peter May Sports Center sahasının kapalı olması nedeniyle Bağcılar tarafından New river Sports Center’a alınan maçta kümede kalma mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Bağcılar Vedat Ezel’in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 65. dakikada olaylar hakemin bir kararıyla başladı. Maçın İtalyan asıllı hakemi Bağcılar’dan Şeref’e kendisine küfür ettiği gerekçesiyle önce kırmızı kart gösterdi. İtirazların ardından hakem yanlış duyduğunu öne sürüp, kırmızı kartı iptal etti ve aynı futbolcuya sarı kart verdi. Hakem,Mehmetçikli yöneticilerden de özür diledi. Bunun üzerine Mehmetçikli yöneticiler hakemi protesto etmek amacıyla takımı sahadan çekmek istedi. Futbolcuların oynamakta ısrar etmeleri üzerine karşılaşma yeniden başladı. Ancak bu sırada Federasyon Asbaşkanı ve Mehmetçik yöneticisi Hamide Sarı’nın eşi Serdar Sarı, frikik atışı kullanacağı esnada sahaya girip, maçın topunu alarak uzaklaştı. Hakem de karşılaşmayı tatil etti. Karşılaşmanın sonucu LFA ve TTFF tarafından hakem raporu doğrultusunda verilecek.

Bağcılar kulübü başkanı Cevdet Ezel, Federasyon Asbaşkanı Serdar Sarı’nın fanatik bir kulüp yöneticisi gibi hareket etmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.