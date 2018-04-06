Amedspor’a hedef yakın: 4-2 Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de lider Amedspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de lider Amedspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Nightingale Academy sahasında Doğan TB’ye konuk olan Amedspor, kendi gibi iddialı rakibine 4-2 galip gelirken, zor bir engeli daha aşmayı başardı.

Oyuna etkili başlayan Amedspor, daha ilk yarıda üstünlüğünü kabul ettirdi. Afez, Hacı ve Serhat’ın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 3-1 önde bitiren Amedspor, son yarıda da Afez’le bir gol daha kazandı.

FUTBOLCULARDAN ÖRNEK HAREKET

Öte yandan geçtiğimiz günler içinde oğlunu kaybeden futbolculardan Güner Kaya’nın acısını takım arkadaşları örnek bir jestle paylaştı. Amedsporlu futbolcular bebek Fidel Ali Kaya’nın adı yazılı formalarla sahaya çıktı.