“Toplumun sesi olabilmek için adayım’’ TÜRKİYE kökenli Baykal Sürük, İngiltere’de 3 Mayıs’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Palmers Green bölgesinden belediye meclisine girmek için Muhafazakar Parti adayı olarak seçim yarışına katılacağını açıkladı.

TÜRKİYE kökenli Baykal Sürük, İngiltere’de 3 Mayıs’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Palmers Green bölgesinden belediye meclisine girmek için Muhafazakar Parti adayı olarak seçim yarışına katılacağını açıkladı.

Yaklaşık 25 yıldır yaşamını İngiltere’de devam ettiren Baykal Sürük, küçük yaştan itibaren kuruluşlarda veya kurumlarda tercümanlık yapmıştır. Şu an ise hukuk alanında topluma hizmet veriyor ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkan yardımcılığı görevinde, aynı zamanda gençlik sorumlusu.

3 Mayıs’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Muhafazakar Partisinden Palmers Green bölgesi için belediye meclislisine adaylığını açıklayan Sürük, yoğun bir seçim çalışmasına başladı.

Toplumun farklı mevcutlarda temsil edilmesi gerektiğini ve bu nedenden dolayı toplumun yerel yönetimde sesi olmayı hedeflediğini belirten Sürük, şu ifadelere yer verdi:

“Şu an Palmers Green bölgesinde ve Muhafazakar Partisinde, toplumun yeterince temsil edilmediğini düşünüyorum. Bu yüzden de bir şekilde toplumumuzun Palmers Green’de sesi olmak istiyorum. Enfield başta olmak üzere bölge ve belediye olarak çok sıkıntılar yaşamakta. Son zamanlarda basına da yansıdığı gibi çevre kirliği, eğitim ve sağlık alanında nitekim eksiklikler bulunmakta ve özellikle de bölgede suç oranları ciddi bir anlamda arttığı görünmekte.

İstatistiklere ulaşarak suç oranların ciddi bir sorun olduğunu görmekteyiz ve kendi tecrübelerimden ve bilgilerimden yararlanarak yerel hizmet için en iyi şekilde çalışmalar yürütmeyi hedefliyorum.”

Palmers Green bölgesinde toplumun her kesimini en iyi şekilde temsil etmek için aday oluğunu vurgulayan Sürük, partilerin siyasi görüşlerinin ve yerel hizmetlerin birbirlerinden farklı olduğunu değindi:

“Toplumumuzda birçok insanımız aslında Muhafazakar Partisi hakkında pek de bilgi sahibi değil ve manifestosunu bilmiyorlar. Bu nedenle manipüle edilmiş bazı söylentiler mevcut. İngiltere’deki siyasi partilerin Türkiye’deki gibi ideolojileri gibi uç noktada değil.”

Sürük, 3 Mayıs’ta Perşembe günü gerçekleşecek olan yerel seçimler için halkın mutlaka oy kullanması için çağrı yaptı. Yerel belediyecilikte söz sahibi olabilmek için toplumun desteğini beklediğini söyleyen Sürük, seçmenlerin kendilerine en yakın hissettikleri ve onları en iyi şekilde temsil edebileceklerini düşündükleri adaylar için oy vermelerini istedi.

4 Nisan Çarşamba akşamı halk ile buluşan Baykal Sürük adaylığı hakkında topluma bilgi verdi.