Soner Mustafa istifa etti! Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Sekreteri Soner Mustafa görevinden istifa etti.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Sekreteri Soner Mustafa görevinden istifa etti.

Gazetemize açıklamada bulunan Mustafa, bundan böyle federasyonda görev yapmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz Salı günü, İstanbul United için yapılan disiplin soruşturması için bilgi istediğimiz TTFF Sekreteri, karar hakkında bilgileri toparlayıp, gazetemizi arayacağını belirtti.

Soner Mustafa, bir saat kadar sonra arayarak “TTFF’den bu olay nedeniyle istifa ettim. Bundan böyle Başkan Kemal Soyer ile Asbaşkan Serdar Sarı’yı bilgi için arayınız. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum” dedi.

Bu arada TTFF tarafından disiplin soruşturması yapılan İstanbul United hakkında alınan karar gazetemizin baskıya verildiği saatlere kadar açıklanmadı.