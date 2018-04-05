KKTC’de, Mart ayı hayat pahalılığı oranları açıklandı Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 353 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2018 yılı Mart ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını belirledi. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınlamaktadır. 2018 yılı Mart ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %0.87, bir önceki yılın aralık ayına göre %2.26, bir önceki yılın aynı ayına göre %12.11 değişim gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 353 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %40 Magazin ve Dergi (Aylık), %38.38 Cehennem Topuzu, ve %36.07 Brokoli olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %47.57 Taze Bakla, %24.74 Çilek ve %18.77 Kivi olmuştur.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir:

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4.39 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.69 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.67 artış, Eğitim ana grubunda %0.97 artış, Ulaştırma ana grubunda %0.89 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.79 artış, Sağlık ana grubunda %0.45 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.43 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.42 artış, Haberleşme ana grubunda %0.00, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.49 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.01 azalış.

Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup Motorlu Taşıt Seyr-ü Sefer Ücretleri, Pasaport Alım Masrafları ve Araç Muayenesi Ücretine yapılan zamlar nedeniyle Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu olmuştur.

Mart ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması artı olmuştur.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Yatak Bazası (Çift Kişilik), Yatak Odası Takımı, Kanepe ve Çekyat Çift Kişilik; Eğlence ve Kültür’de Magazin ve Dergi (Aylık), Oyuncak Araba, Aşı Alım Ücreti (Evde Beslenen Hayvan İçin); Eğitim’de Özel Okul Ücretleri; Ulaştırma’da Bisiklet, Kargo (Yurt Dışı), Dış Lastik (Araç Yedek Parça); Lokanta ve Oteller’de Maden Suyu, Peynirli Pide, Kıymalı Pide; Sağlık’da Burkulmalarda ve Çarpmalarda Kullanılan Soğuk Sıcak Jeller, Diş Röntgen Filmi Ücreti, Doğum Ücreti (Normal); Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Musluk (Tek), Yağlı Boya, Düz Cam; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Viski, Rakı, Şarap fiyat artışları nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.

Giyim ve Ayakkabı Kadın ve Erkek Giyimde devam eden sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalış gösteren ana grup olmuştur. Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Taze Sebzeler, Yeşil Mercimek, Çay Demlik Poşeti, Normal Ekmek, Tavuk (Baget) fiyatlarındaki azalışlar nedeniyle bu ana grup eksi değer göstermiştir.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun 9 ana grubunda artış 2 ana grubunda azalış olmuştur. 1 ana grupta ise değişim olmamıştır. (HABERKIBRIS)