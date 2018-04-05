GEÇTİĞİMİZ aylarda yayınlanan “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü-Kavramlar, Kurumlar, Aktörler” adlı kitabı oldukça ses getiren Akademisyen, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, 10 Nisan’da Londra’da kitap tanıtım ve söyleşi etkinliği gerçekleştiriyor.

Akademisyen, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü-Kavramlar, Kurumlar, Aktörler” adlı kitap tanıtımı ve yazarla söyleşi etkinliği 10 Nisan 2018, saat 19.00’da, İngiltere Kıbrıs Türk Toplum Merkezi- 628-630 Green Lanes, Haringey, London N8 OSD adresinde gerçekleştiriliyor.

15 Şubat 2018 tarihinde ALFA yayınları tarafından basılan Prof. Dr. Hasgüler’in kitabı 638 sayfadan oluşuyor. Kıbrıs’ı tarihsel bir serüven içerisinde kurumlar, aktörler ve kavramlar üzerinden anlatan bir sözlük niteliğindeki kitapta, biyografiler üzerinden siyasi olaylar anlatılıyor ve Kıbrıs adasının tarihi ile kültürel mirasına ilişkin temel bilgiler yer alıyor.

Kitabın tanıtım ve söyleşi etkinliğine, Londra’da yaşayan basın mensupları ve tüm halkımızın davetli olduğu belirtildi.

PROF. DR. MEHMET HASGÜLER KİMDİR?

1998 yılında Ankara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 2001-2015 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış; 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nde kısmi zamanlı olarak dersler vermiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2003-2004 yılları arasında Bölüm Başkanlığı, 2004-2006 yılları arasında Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikte bilim komitesi üyesi olarak görev alan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Uluslararası Politika, Kıbrıs, Üçüncü Dünya Ülkeleri, Uluslararası Örgütler, Türk-Yunan İlişkileri gibi konularda konferanslar vermiştir.

13 Haziran 2004’te Avrupa Parlamentosu seçimlerine tek bağımsız Türk aday olarak Güney Kıbrıs’tan katılmış ve Rum seçmenlerden 690 oy almıştır. 1 Ocak 2016’da BM Barış Gücü denetimindeki tarihi Taksim sahasında başlattığı yürüyüşünde 75 gün yürüdükten sonra BM Barış Gücü’ne sahanın yarısını sivil yürüme alanı olarak kabul ettiren kişi olarak tarihe geçmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap, makale ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Kıbrıs’ın Turuncusu kitabı Yunanca olarak da yayınlanmıştır. Devletlerarası ve Hükümetler-dışı Uluslararası Örgütler: Tarihçe, Organlar, Belgeler, Politikalar kitabı da Kasım ayında yurtdışında yayınlanmak üzere İngilizceye çevrilmektedir.

Yeni Yüzyıl, Finansal Forum, Referans, Yeni Şafak, Radikal, Cumhuriyet, Afrika gazetelerinde yazıları yayınlanan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, 2014 Aralık ayından beri Kıbrıs Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır. 2010-2013 yıllarında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun siyasi danışmanlığını yapmıştır. 15 Ocak 2015’den beri KKTC Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi olarak görev yapmaktadır. AK Parti Siyaset Akademisinde Kıbrıs, Dış Politika, Uluslararası Örgütler ve Türkiye alanlarında dersler vermektedir.