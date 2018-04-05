Hackney’de bir gece iki cinayet Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Hackney bölgesinde iki kişi iki farklı yerde cinayete kurban gitti.

Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Hackney bölgesinde iki kişi iki farklı yerde cinayete kurban gitti.

Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre ilk kurban yirmili yaşlarının başında bir erkek oldu.

Çarşamba akşamı saat 8’den önce yaşanan cinayet Hackney’deki Link Street’te gerçekleşti.

Saldırının ihbar edilmesiyle olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı gence müdahale etti.

Silahla vurulan gencin olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 25 dakika sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

İKİ MİL İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET

Link Street’teki cinayet mahalinden sadece iki mil uzakta ellili yaşlarında bir adam daha silahla vuruldu.

Upper Clapton Road üzerindeki bir bahis dükkanında yaşanan olayda kurban hayatını kaybetti.

Pazartesi gecesi Tottenham ve Walthamstow’da yaşanan saldırılarda iki genç öldürülmüştü.

Doğu Londra’da dün gece yaşanan saldırılarda yine iki kişi yaşamını yitirmiş oldu.

Son cinayetler bu yılın başından beri Londra’da öldürülen kişi sayısı 50’ye yükseldi.