GS FC’den büyük fark: 5-1

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de GS FC, Koçgiri’ye faklı galip geldi.

Play-off hesapları yapan iki takımın New River Sports Center’daki maçında taraflar ilk yarıda dengeli bir oyun sergiledi. Ancak son yarıda rakibine üstünlük kuran GS FC, peşpeşe bulduğu gollerle sonuca gitti.

Karşılaşmanın İlk golünü GS FC, Nurhan’la kazandı, buna Koçgirili Taylan Akkaya’nın kafayla ağları bulan vuruşu geldi ve devre 1-1 sonuçlandı. İkinci 45 dakikaya oldukça tempolu giren konuk GS FC, Baran’la ikinci sayısını buldu: 2-1. Uğur ve Nyron’un attığı gollerle skoru 4-1 yapıp, rahatlayan Sarı-Kırmızılı takımda sonucu belirleyen ise Baran oldu: 5-1