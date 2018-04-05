Grant ailesinin mutlu günü GAYRİMENKUL sektörünün başarılı iş adamlarından Mustafa John Grant’ın oğlu Halil’in 21. yaş günü yaklaşık 160 kişinin katıldığı samimi bir ev partisi ile kutlandı.

GAYRİMENKUL sektörünün başarılı iş adamlarından Mustafa John Grant’ın oğlu Halil’in 21. yaş günü yaklaşık 160 kişinin katıldığı samimi bir ev partisi ile kutlandı.

Doğum gününe Euromed firmasından Hasan ve Huseyin Gazioğlu ve aileleri, Londra Gazete sahibi Yılmaz Özyiğit ve ailesi, C&A Catering firması sahibi Cem Özerk’in yanı sıra birçok tanınmış aile ve genç Halil’in arkadaşları katıldı.

Mustafa John Grant’ın oğlunun 21. yaş günü dolayısıyla çok mutlu olduğu gözlenirken misafirler oldukça keyifli bir zaman geçirdi.

Yaş günü sahibi Halil, kendisi için böylesine özel bir günde kendisini yalnız bırakmayan tüm aile dostları ve arkadaşlarına teşekkür edip, iyi dilekler dileyerek doğum günü pastasına üfledi.

Ayrıca gecenin tüm catering ve servis hizmetleri sektörün başarılı firmalarından C&A Catering firması tarafından yapıldı.