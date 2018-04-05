CHP İngiltere Birliği için iki kadın aday CHP’nin İngiltere’de ki faaliyetlerini sürdüren CHP İngiltere Birliği’nde seçim heyecanı yaklaşıyor.

CHP’nin İngiltere’de ki faaliyetlerini sürdüren CHP İngiltere Birliği’nde seçim heyecanı yaklaşıyor.

Londra’da CHP İngiltere Birliği başkanlığına talip olan iki kadın aday 15 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul toplantısında yarışmaya hazırlanıyor.

Seçimlerin erken bir tarihe alınmasını değerlendiren CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme “Muhalif arkadaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda, partimiz daha fazla yıpranmasın diye böyle karar alındı. 8 Nisan’dan sonra aidat ödeyenler ve üye olanlar seçimde hiçbir şekilde oy kullanamayacak.”

Hasan Dikme seçimlerde iki kadın aday Sibel Özçelik ve Elif Gelirli’nin yarışacağını diğer bir aday işadamı Hasan Şengöz’ün ise kendi rızasıyla adaylıktan çekildiğini belirtti.

Konu ile ilgili olarak Hasan Şengöz “Birleştirici olmak için tek liste olarak seçime girilmesi arzusundaydım. Fakat bunun imkansız olduğunu görüyorum. İki liste halinde girilecek olması nedeniyle adaylıktan çekiliyorum.” dedi.

BAŞKAN ADAYI SİBEL ÖZÇELİK KİMDİR?

Malatya doğumlu olan Sibel Özçelik Türkiye’de bir süre ameliyat hemşiresi olarak çalıştı. Mikrobiyoloji eğitiminin ardından İngiltere’de iki özel klinikte çalıştı ve 2017 yılında hukuk fakültesini bitirdi. Eğitimi süresince ‘Mağdurları Destekleme Ofisi’nde gönüllü çalışan Özçelik, tezini “İngiltere ve Türkiye’deki aile şiddetine uğrayan kadınların karşılaştırılması” üzerinde yazdı. 2016’dan bu yana CHP İngiltere Birliği’nde aktif olarak çalışıyor. Halen Birlik sekreteri görevinde olan Özçelik aynı zamanda bir çocuk annesidir.

BAŞKAN ADAYI ELİF GELİRLİ KİMDİR?

Malatya Arapkir doğumlu olan Elif Gelirli, ilk öğrenimini Malatya’da tamamladı. Orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Gelirli, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Ekonomi bölümünde yaptı.

1991 -93 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yapan Elif Gelirli, 1993 yılı sonunda İngiltere’ye yerleşti.

1997-1999 Yıllarında Londra’da bir Üniversite’de Finans Ekonomisi yüksek lisansı yapan Elif Gelirli evli ve iki çocuk annesidir.

Londra’da yayımlanan bazı gazetelerde ekonomi ve politika üzerine köşe yazıları yazan Gelirli, 1999 yılından beri aile şirketlerinde yöneticilik yapmaktadır ve Londra’da Türkçe eğitim veren hafta sonu okullarına destek çalışmaları yürütmektedir.

Türkiye’nin çağdaşlaşma projesinde Atatürk İlke ve İnkılaplarını mihenk taşı olarak gören Gelirli, demokrasiye, özgürlüğe, halkların kardeşliğine ve birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Türkiye’nin her sorununun çözüleceğine inanmaktadır.