“Buyurun, Ben Müslüman’ım” ÖN yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teşvik etmek için 5 Nisan Perşembe İngiltere’de ve 7 Nisan Cumartesi günü binlerce genç Müslüman tüm Avrupa’da sokaklarda olacak.

ÖN yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teşvik etmek için 5 Nisan Perşembe (bugün) İngiltere’de ve 7 Nisan Cumartesi günü binlerce genç Müslüman tüm Avrupa’da sokaklarda olacak. Gençler aynı ülkede yaşadıkları insanlarla “Buyurun, Ben Müslüman’ım” mottosuyla temasa geçecek, kendilerini tanıtacak ve bu temas vasıtasıyla korku ve ön yargıları yıkacaklar. Etkinlik İslam Toplumu Millî Görüş (ICMG) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün proje hakkında “Bu düşünce ile ‘Buyurun, Ben Müslüman’ım etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle birlikte, Müslümanlarla ve gayrimüslimlerle karşılıklı iletişimi ve arada köprüler kurulmasını teşvik etmek istiyoruz. Hedef, insanların yakınlaşması ve birbirlerini tanımasıdır.” dedi.

“Buyurun, Ben Müslüman’ım” etkinliği İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde kamuya açık alanlarda, alışveriş caddelerinde, çarşılarda ve şehir merkezlerinde gerçekleştirilecek.

IGMG inisiyatifiyle başlatılan ve konsepti hazırlanan “Buyurun, ben Müslüman’ım” etkinliği Avrupa genelinde 500’ü aşkın cami cemiyeti tarafından bulundukları bölgelerde bilgilendirme stantları eşliğinde gerçekleştirilecek. İngiltere etkinliği King’s Cross’ta bugun saat 13:00-17:00 arası yapılacak.