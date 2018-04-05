Ankara Anlaşmalılar hukuki hakları için bağış topluyor Home Office tarafından 16 Mart 2018 tarihinde Ankara Anlaşması’ndaki süresiz oturumların kaldırılması birçok Ankara Anlaşmalı ticaret insanı tarafından tepki görmüş ve bu konuyla ilgili olarak çeşitli imza kampanyaları başlatılmıştı.

Home Office tarafından 16 Mart 2018 tarihinde Ankara Anlaşması’ndaki süresiz oturumların kaldırılması birçok Ankara Anlaşmalı ticaret insanı tarafından tepki görmüş ve bu konuyla ilgili olarak çeşitli imza kampanyaları başlatılmıştı.

Bu süreçte İpek Lemi Candan ismindeki bir kişinin kurduğu ‘Ankara Anlaşması ILR Dayanışma Ağı’ ismindeki grup, bu dava ile ilgili olarak gerekli kişilere ulaşmak ve doğru yanıtlar alıp, süreci en iyi şekilde başlatmayı planlıyor.

Davaya bakan Michael Fordham QC ismindeki kişi ile iletişime geçtiklerini belirten grup, kanuni olarak cevap alabilmeleri için bir avukatın iletişime geçmesi gerektiği söyleniyor.

İşte tüm bu süreçte Ankara Anlaşmalıların süresiz oturum hakkını yeniden kazanmak için avukata bir para ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Bunun için yaklaşık 5 avukatlık firması ile iletişime geçen grup KDV dahil 7700 pound civarında bir ücret bilgisi aldığını belirtiyor. Ancak sonrasında oluşabilecek masrafların karşılanması için toplamda 10.000 poundluk bir yardım kampanyasını başlatıldı.

Kampanyaya 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 9000 pound bağış yapıldı.

Eğer avukatın incelemesi ve aldığı cevaplar sonunda yeni bir adım atılması gerekirse Michael Fordham QC’nin masrafları, mahkeme ve dosya masrafları, avukat masrafları ve davayı kaybetme durumunda Home Office masrafları da dahil olmak üzere aşağı yukarı 100.000 pound civarına ulaşma olasılığı olduğu söyleniyor. Böyle bir durumda grup yeni bir kampanya başlatılması gerekebilir.

TOPLANAN BU BAĞIŞ İLE NE ELDE EDİLECEK?

Şu an toplanan para ile hedeflenen ilk aşamada Home Office’in bu kararını tarafsız bir şekilde araştırmak, Aydoğdu davası kararının doğru olup olmadığını anlamak, ve Home Office’in yaklaşımının ne kadar kanuni olduğunu sorgulamak ve sonrasında da dosya durumuna göre bir ihtarname göndermek.

Eğer yargısal inceleme başlatılmadan Home Office’in ‘Süresiz Oturum’ kararı geri çekilirse fazla yapılan bağışların, yapanlara iade edileceği belirtiliyor.

Eğer siz de bu grubun başlatmış olduğu kampanyaya destek olmak istiyorsanız https://www.gofundme.com/ecaasettlement adresinden bağışta bulunabilirsiniz.

Ayrıca grup yardımda bulunacak kişilere şöyle bir hatırlatma yapıyor;

Eğer bağış yaparken kim olduğunuzun görünmesini istemiyorsanız tamamen anonim şekilde bağış yapabilirsiniz. Yapılan bağışlar banka hesap özetlerinde “GoFndMe* Stop Unfair” şeklinde görünür. Bu bağış kampanyasına bağış yapmak sizi otomatik olarak bir davaya müdahil etmez ve herhangi bir evrakta adınız geçmez. Desteğiniz için teşekkür ederiz.