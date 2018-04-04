Zehirlendikten sonra sosyal medya hesabında esrarengiz hareketlilik!

Babası eski Rus ajanı Sergey Skripal ile birlikte zehirlenmesi Rusya ile Batı ülkeleri arasında krize neden olan Yuliya Skripal’ın Rus sosyal medya platformu VKontakte’deki hesabında en son görülmenin zehirlenmesinden 3 gün sonra olduğu ortaya çıktı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart’ta Salisbury’de bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. Olay ve ikilinin durumu ile ilgili Rusya tarafına hiçbir bilgi verilmezken, İngiliz yetkililer haftalardır durumlarının ‘stabil fakat kritik’ olduğunu belirtiyor. Perşembe günü ise basında Yuliya’nın daha iyi olduğu ve hızla iyileştiği yönünde haberler yer aldı.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre, ​Yuliya’nın Rus sosyal medya platformu VKontakte’deki hesabında en son görülmenin 7 Mart’ta olduğu belirtiliyor. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yuliya’nın durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği ileri sürülüyordu.

​Bu durum akıllarda soru işareti yaratırken, hesaba Yuliya’nın bizzat mı, bir soruşturmacı ya da şifresini bilen bir arkadaşı veya aile üyesinin mi giriş yaptığı bilinmiyor.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya’nın zehirlendiği Londra’nın Salisbury semtindeki alanda yapılan inceleme

İngiltere, Skripallerin zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutarken, ikilinin sağlık durumu hakkında bir bilgi vermiyor. Skripaller Rusya vatandaşı olmasına rağmen, Rus diplomatların kendilerine ulaşmasına izin verilmiyor.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko da son olarak Rus NTV televizyonuna verdiği demeçte konuyla ilgili “Bu provokasyon İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi. Bizimle iş birliğini reddediyorlar, bize hiçbir bilgi sunmuyorlar. Özellikle de bu durum, söz konusu vakanın İngiliz istihbaratının provokasyonu olduğu sonucuna yöneltiyor” ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)