YouTube saldırganı intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri yine bir silahlı saldırı vakasıyla gündeme geldi

12 dakika önce
0 9 Bir dakikadan az
İran asıllı Californialı Nasim Aghdam

Amerika Birleşik Devletleri yine bir silahlı saldırı vakasıyla gündeme geldi. Bu kez hedefte video paylaşım sitesi YouTube’un merkezi vardı. San Francisco kenti yakınlarında salı günü meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı. Kadın saldırgan güvenlik güçlerinin müdahalesinden önce intihar etti. Yaralılardan birinin saldırganın erkek arkadaşı olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları, silah seslerinin bölgede paniğe yol açtığını belirtti:

“Silah sesi duyduk. Herkes bir anda başını kaldırdı ama ne olduğunu bilmiyorduk. Hemen pencereye koştuk. Bir kadın silahıyla etrafa ateş açıyordu. Silahlı saldırgan var dedim.”

ZANLININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Amerikan basını zanlının Nasim Aghdam asdında, 39 yaşında, İran asıllı bir Californialı olduğunu duyurdu. YouTube’da kanalı bulunan Aghdam’ın daha önce video paylaşım ağını ayrımcılıkla suçladığı ortaya çıktı. Olayın ardından zanlının kanalının yanı sıra Facebook ve Instragram hesapları da kapatıldı.

Florida’da meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından bireysel silahlanma tartışmaları gündemdeki yerini korurken, YouTube, geçtiğimiz ay silah reklamlarına ve silah kullanımıyla ilgili eğitim videolarına yer vereceğini açıklamıştı. (EURONEWS)

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

11 saat önce
70

Youtube’un merkezine saldırı

1 gün önce
503

Uber Brüksel’de protesto edildi

2 gün önce
406

Rusya, konsolosluktaki ABD bayrağını indirdi

1 hafta önce
95

Fransa’da çocukların okula başlama yaşı üçe düşürüldü

Bir Cevap Yazın

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin