YouTube saldırganı intihar etti Amerika Birleşik Devletleri yine bir silahlı saldırı vakasıyla gündeme geldi

Amerika Birleşik Devletleri yine bir silahlı saldırı vakasıyla gündeme geldi. Bu kez hedefte video paylaşım sitesi YouTube’un merkezi vardı. San Francisco kenti yakınlarında salı günü meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı. Kadın saldırgan güvenlik güçlerinin müdahalesinden önce intihar etti. Yaralılardan birinin saldırganın erkek arkadaşı olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları, silah seslerinin bölgede paniğe yol açtığını belirtti:

“Silah sesi duyduk. Herkes bir anda başını kaldırdı ama ne olduğunu bilmiyorduk. Hemen pencereye koştuk. Bir kadın silahıyla etrafa ateş açıyordu. Silahlı saldırgan var dedim.”

ZANLININ KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Amerikan basını zanlının Nasim Aghdam asdında, 39 yaşında, İran asıllı bir Californialı olduğunu duyurdu. YouTube’da kanalı bulunan Aghdam’ın daha önce video paylaşım ağını ayrımcılıkla suçladığı ortaya çıktı. Olayın ardından zanlının kanalının yanı sıra Facebook ve Instragram hesapları da kapatıldı.

Florida’da meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından bireysel silahlanma tartışmaları gündemdeki yerini korurken, YouTube, geçtiğimiz ay silah reklamlarına ve silah kullanımıyla ilgili eğitim videolarına yer vereceğini açıklamıştı. (EURONEWS)