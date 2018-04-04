Yalova umutlandı: 4-1

Yalova, Fenerbahçe’yi 4-1 yenerek kümede kalma umutlarını arttırdı.

Pymmes Park sahasına alınan karşılaşmada Yalova, son sırada yer alan rakibi karşısında etkili göründü. Maça iyi başlayan Yalova, ilk 45 dakikayı sakatlıktan dönerek ilk kez oynayan Tarık’ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlarında golü atan Ferhat, Fenerbahçe’yi ümitlendirdi: 2-1. Kalan sürede Yalova, Yusuf ve Mehmet Gazioğlu’nun ağlarla buluşan vuruşlarıyla farkı yeniden açtı ve 90 dakika 4-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Yalova maç fazlalığı ile de olsa tehlike hattının üstüne yerleşti.