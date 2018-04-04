Y.Boğaziçi-Trabzon maçı oynanamadı

Birinci Küme’ye ait Yeni Boğaziçi-Trabzonspor maçı oynanamadı. Douglas Eyre Sports Center’da oynanması gereken maç hafta arası yağan aşırı yağmurun saha zeminlerinde gölcükler oluşturması neniyle tesis yöneticileri maçlara izin vermedi.

Yeni Boğaziçi Başkanı Erdoğan Baca, tesis sorumlusunun kendisini arayarak durumu bildirdiğini, halı sahada oynama önerisinin “Tesisi bu hafta tamamen kapattık” demesi üzerine çok istemelerine karşılık maçı yapamadıklarını söyledi.