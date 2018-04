Vodafone’dan Türk kullanıcılara kötü haber

Vodafone kullanıcıları Türkiye’ye gittiğinde kendi tarifelerini aynı şekilde kullanabiliyor bunun için ekstra bir ücret ödemiyordu.

Ancak Vodafone tarafından yayınlanan ve kullanıcılara da mesaj ile bilgi verilen yeni uygulamaya göre Türkiye bundan sonra Roaming dolaşımı kapsamından çıkarılıyor. Yani bundan sonra İngiltere’den Türkiye’ye gidecek olan kullanıcılar belirlenen yeni ücretlerden üzerinden faturalandırılacak.

10 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak yeni uygulama hakkında Vodafone tarafından yapılan açıklamada kullanıcılar dilerlerse 6 Mayıs 2018 tarihine kadar bildirim yaptıkları taktirde herhangi bir ceza ödemeden mevcut sözleşmelerini iptal edebilecekler.

Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 45 ülke için uygulanacak yeni uygulamada kullanıcılar bu ülkelere giriş yaptıklarında belirlenen yeni dolaşım ücretlerini ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca Vodafone, Nisan 2018’den itibaren İngiltere’deki enflasyona göre tarifelerinde %3,6 oranında bir artış uygulayacağını duyurdu. Yani bu uygulama ile birlikte örneğin 30 poundluk bir plana ayda 1.08 pound zam farkı eklenecek. Bu değişiklik şartlarını ve koşullarının bu aydan (Nisan) itibaren kullanıcıların faturalarına yansıtılacağı duyuruldu.

Yeni Roaming düzenlemesinin ardından Vodafone İngiltere’deki kullanıcılarıyla paylaştığı İngilizce mesajın orjinali ise şöyle:

“Hello. From April 2018 your plan will increase by 3.6% – in line with UK inflation (measured using the Retail Price Index, March 2018 ). For example, a £30 plan will go up by £1.08 a month. This change reflects your terms and conditions and will be added from your April bill – go to www.vodafone.co.uk/rpi for info. Also, on 10 May 2018 we’re adding 45 countries to Roam-further, including Albania, Bosnia and Turkey (currently in Roam-free). Based on your previous usage, these roaming changes mean you can end your agreement without penalty. We really hope you’ll stay, but to discuss leaving please call 03333042614 by 6 May 2018. Rest assured, if you go abroad you’ll receive a text with all the charges. Visit www.vodafone.co.uk/travelling to find out more.”