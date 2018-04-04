UKIP’in fotoğrafı Macaristan’da

MACAR medyasındaki haberlere göre, hükümetin sığınmacı karşıtı kampanyasında kullandığı fotoğraf, ırkçı parti Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP), İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılması yanlılarının kazandığı Brexit referandumunda da kullanıldı.

Macaristan’da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa’nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor. Sığınmacıların “Avrupa’yı işgal ettiği”, “Hıristiyanlık değerlerini tehdit ettiği” gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 0.2’Sİ

Nüfusunun sadece yüzde 0,2’sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan’da hafta sonu düzenlenecek genel seçimlerin ana konusu sığınmacılar ve İslam. Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan’da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülke “Müslümanların saldırısı altındaymış” gibi bir hava estiriliyor.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

KOTAYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Mecliste geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu. Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan’a geri göndermekle suçluyor. AB’nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana şiddetle karşı çıkıyor. (HABERLER.COM)