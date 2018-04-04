Ray Wilkins, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Ray Wilkins, kalp krizi geçirdikten sonra kafasını sert zemine vurmuş ve beyin kanaması geçirmişti. Wilkins, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta Cobham’daki, evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Chelsea ve Manchester United‘ın eski futbolcusu Ray Wilkins, hayatını kaybetti.

Krizin etkisi ile kafasını sert zemine vuran Wilkins’in çarpmanın etkisi ile beyin kanaması geçirdiği ve komada olduğu belirtilmişti.

RAY WILKINS KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine 1973 yılında Chelsea’de başlayan Wilkins, Manchester United, Milan ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giydi. Kulüp kariyerinde 235 maça çıkan ve orta sahada görev alan Ray Wilkins, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ayrıca Wilkins, İngiltere Milli Takımı’nın formasını 86 kez terletti. Ray Wilkins, 1998-2000 ve 2008-2010 yıllarında Chelsea’de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Teknik direktör olarak QPR, Fulham ve Ürdün Milli Takımı’nda görev yaptı. (HABERLER.COM)