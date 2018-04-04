Kazanan Esenler oldu: 4-2

Birinci Küme’de play-off umudu azalan Esenler FC, ligde kalmaya çalışan Gaziantepspor’dan 4-2’lik skorla sıyrıldı.

Oyunun başlarında etkili ataklar yapan Esenler FC, Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan maçta Onur ve Tee’nin golleriyle 2-0’lık avantaj yakaladı. Muhammed’in golüyle farkı bire indiren Gaziantepspor soyunma odasına ümitli gitti. İkinci yarıda Fabri, frikik atışından skoru eşitledi: 2-2. Toparlanan Esenler FC, Raphael’le üçüncü golünü kazanıp rahatladı: 3-2. Son gol ise Kubilay’dan geldi ve skor 4-2 oldu.

Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu, sonuçlarda sahaya eksik kadro ile çıkmalarının etmen olduğunu söyledi. Aksu, “Ancak herşeye rağmen bu takımın kümede kalacağını herkesin bilmesini isterim” dedi.