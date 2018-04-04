İngiliz askerin ‘hayaleti’ görüntülendi

İngiltere’nin Liverpool kentindeki ‘hayaletleriyle’ ünlü St James mezarlığında, kameralara paranormal görüntüler kaydedildi. 17. yüzyılda görev yapmış bir askerin hayaleti olduğu belirtilen görüntü tüyler ürpertti.

‘Hayalet avcıları’, Liverpool kentindeki tarihi bir mezarlıkta ilginç görüntüler kaydetti. Meraklı hayalet avcıları, objektife yansıyan bu siluetin 1600’lü yıllarda, İngiltere iç savaşı döneminde görev yapan bir asker olduğunu iddia ediyor.

İlginç görüntü, St James mezarlığında Louisa Farell tarafından 7 Mart tarihinde kayda alınmış. Hayalet olduğu iddia edilen varlığın üzerinde, 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen askeri bir üniforma göze çarpıyor.

Şehrin yerel gazetelerinden Liverpool Echo’ya konuşan Louisa Farell, mezarlıkta ilk kez ‘hayalet yürüyüşü’ yaptığını aktardı. Farell şöyle konuştu: “Karşıma çıkacak şeylerle ilgili çok heyecanlıydım. İlk gördüğüm şey, sağ tarafımda bir kafaydı. Ancak daha sonra solumda bu figürü gördüm ve başta bunun bir rahip olduğunu düşündüm. Ancak bölge hakkında geniş bilgi sahibi olan Keith Braithwaite, bu hayaletin Prens Rupert Liverpool’a geldiğinde savaşan bir askere ait olduğunu öne sürdü.”

Liverpool’da 1644 yılında gerçekleşen iç savaş döneminde, Alman Prensi Rupert ile birlikte şehre 10 bin asker gelmişti.

Kentteki St James mezarlığı, hayaletleriyle biliniyor. Bölgede birçok kez hayalet görüldüğü iddia edilmişti. 2002 yılından bu yana sıklıkla hayalet yürüyüşüne çıkan ünlü ‘hayalet avcılarından’ Keith Braithwaite, ayda en az 1 kez St James mezarlığına geldiğini söylüyor. Braithwaite, “Burası çok aktif bir yer ve her zaman sonuca ulaşıyoruz. Yanımda getirdiğim insanların tümü ölülere saygılıdır” şeklinde konuşuyor. (HÜRRİYET)