Everton’a da “Sarı Duvar” geliyor

Liverpool şehrinin takımlarından Everton'ın yeni stad projesi tanıtıldı.

2 saat önce
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Liverpool şehrinin takımlarından Everton’ın yeni stad projesi tanıtıldı. Maviler, Borussia Dortmund’un ünlü “Sarı Duvar”ını kendi statlarına da uygulayacak.

Stadın baş mimarı olan Amerikalı Dan Meis, pazartesi günü stat için yapmayı plandaıkları projeleri gösterdi

Everton taraftarlarının da bulunduğu sunumda, bir tribünün 12 bin ilâ 15 bin kişi arasında değişecek sayıda kapasitesi olacağı belirtildi. Bu tribünün Borussia Dortmund’un ünlü “Sarı Duvar”ına benzeyeceği belirtildi. Sarı Duvar’ın kapasitesi 25 bin kişi…

Statta ayrıca dünyanın en büyük skorbordunun da olacağı bilgisi verildi. (FANATİK)

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