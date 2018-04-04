Avrupa genelinde bir etkinlik: “Buyurun, Ben Müslüman’ım” ÖN yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teşvik etmek için 5 Nisan Perşembe İngiltere’de ve 7 Nisan Cumartesi günü binlerce genç Müslüman tüm Avrupa’da sokaklarda olacak.

ÖN yargı ve korkuları yıkmak, empatiyi teşvik etmek için 5 Nisan Perşembe İngiltere’de ve 7 Nisan Cumartesi günü binlerce genç Müslüman tüm Avrupa’da sokaklarda olacak. Gençler aynı ülkede yaşadıkları insanlarla “Buyurun, Ben Müslüman’ım” mottosuyla temasa geçecek, kendilerini tanıtacak ve bu temas vasıtasıyla korku ve ön yargıları yıkacaklar. Etkinlik İslam Toplumu Millî Görüş (ICMG) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

İnsanlarla bireysel olarak iletişime geçmek, anlaşmayı ve empatiyi teşvik etmenin en doğal ve en iyi yoludur. Bu gerçek, sayısız araştırmayla kanıtlanmıştır. İnsanların birbirleriyle temaslarının olmadığı yerlerde ön yargılar daha çok kendini gösterir. İslam düşmanlığının en yaygın olduğu yerler, Müslümanların en az oranda yaşadığı yerlerdir.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün “Bu düşünce ile ‘Buyurun, Ben Müslüman’ım etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle birlikte, Müslümanlarla ve gayrimüslimlerle karşılıklı iletişimi ve arada köprüler kurulmasını teşvik etmek istiyoruz. Hedef, insanların yakınlaşması ve birbirlerini tanımasıdır.” ifadelerinde bulundu.

“Buyurun, Ben Müslüman’ım” etkinliği İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde kamuya açık alanlarda, alışveriş caddelerinde, çarşılarda ve şehir merkezlerinde gerçekleştirilecek. Kemal Ergün, “Bu etkinlikle, aynı ülkede yaşadığımız insanlara Müslümanlarla iletişim kurma ve Müslüman toplumunu tanıma anlamında basit bir imkân sunuyoruz. Bu vesileyle ön yargıların ve korkuların ortadan kalkacağını, karşılıklı anlayışın geliştirileceğini öngörüyoruz. Özellikle terör tehdidi ve İslam düşmanı gösterilerin gündemi sürekli olarak meşgul ettiği bu günlerde bu gibi etkinlikler daha da önem kazanmaktadır.” dedi.

5 Nisan Perşembe İngiltere’de ve 7 Nisan Cumartesi bütün Avrupa’da başlayacak olan “Buyurun, Ben Müslüman’ım” etkinliği için hazırlanan bilgilendirme amaçlı el ilanları ücretsiz olarak insanlara sunulacak. Bu el ilanlarında etkinliğin açıklaması yapılırken, karşılıklı iletişimin neden önemli olduğu da anlatılacak. Etkinliğe katılmayı kabul eden insanlara jest olarak birer gül hediye edilecek.

IGMG inisiyatifiyle başlatılan ve konsepti hazırlanan “Buyurun, ben Müslüman’ım” etkinliği Avrupa genelinde 500’ü aşkın cami cemiyeti tarafından bulundukları bölgelerde bilgilendirme stantları eşliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik için hazırlanan materyallerdeki iki adet maskot, oldukça dikkat çekiyor.

İngiltere etkinliği King’s Cross’ta 13:00-17:00 arası gerçekleştirilecektir.