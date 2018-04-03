West Bromwich’te Pardew ile yollar ayrıldı

Premier Lig'in son sırasındaki West Bromwich, teknik direktörü Alan Pardew ile yollarını ayırdı.

53 dakika önce
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Premier Lig’in son sırasındaki West Bromwich, teknik direktörü Alan Pardew ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pardew’ün sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Pardew’ün 29 Kasım 2017’den beri çalıştırdığı West Bromwich, ligdeki son 8 maçını da kaybetti.

20 puanla İngiltere Premier Lig’in son sırasındaki West Bromwich, bitime 6 karşılaşma kala kümede kalma sınırının 10 puan uzağında yer alıyor. (SKORER)

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