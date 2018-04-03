Uber Brüksel’de protesto edildi

Avrupa’nın başkenti Brüksel’de yüzlerce taksici akıllı telefondan taksi çağırma hizmeti veren Uber’i protesto etti. Belçikalı taksiciler Uber’i haksız rekabet yapmakla suçluyor. Taksiciler şehrin bazı ana yollarını ulaşıma kapatarak trafik akışını durdurdu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı:

“Normal değil, adil değil. Bizler de çalışıyoruz, yollara çıkıyoruz, inşaatta çalışıyoruz. Bu durumdan dolayı işimi askıya almak zorunda kaldım.”

Taksiciler Uber nedeniyle taksi lisans fiyatlarının düştüğünü, vergilerini ve kiralarını ödeyemez hale geldiklerini belirtti:

“Son 3 yıldır maaşımız yüzde 30-40 oranında düştü. Vergilerimizi, kiramızı ödeyemiyoruz.”

Eylem nedeniyle halka metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulunuldu. Kimi vatandaşlar Uber’den memnun:

“Uber taksilerden çok daha iyi hizmet veriyor. Kendilerine daha fazla güveniyoruz zira hem daha ucuz hem de takip edilebiliyoruz.”

Uber sürücüleri ise taksicilere göre çok daha şeffaf bir şekilde çalıştıklarını ifade etti:

“Farklı platformlarda yaptığımız işler takibe alınıyor. Bir yıl içinde ne kadar kazandığımızı öğrenmek zor değil. Ancak taksiciler bunu yapmıyor.”

Her bütçeye uygun ucuz tarifelerden dolayı Uber uygulaması birçok ülkede tartışmalara sebep oluyor. Akşam ve hafta sonunda da taksicilerin gelirlerinde önemli azalma olduğu ifade ediliyor.(EURONEWS)