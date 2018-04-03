Türkiye’den ithalat yeniden tırmanışta

Türkiye’den KKTC’ye ithalat rakamları 2017 yılında 983 milyon olarak gerçekleşti. 2014 yılında milyar dolara kadar yükselen ithalat 2015 başta olmak üzere düşüşe geçmişti. 2015’te 860 milyon, 2016’da 846 milyon dolar olan Türkiye’den ithalat 2017’de yeniden tırmanışta

1 MİLYAR SINIRINDA:

Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’den ithalat düşüş gösterirken 2017 yılında rakamlar yeniden toparlandı. KKTC’ye 2015 yılında 860 milyon dolar, 2016’da ise 846 milyon dolar ihracat yapılırken bu rakam 2017’de 983 milyon dolara yükseldi

2018’DE ŞU ANA KADAR 161 MİLYON DOLAR:

2017 yılında 983 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye’den KKTC’ye ihracat rakamı, 2018’in ilk iki ayında 161 milyon dolar seviyelerinde. 2017’nin aynı dönemine göre bu rakam yüzde 17 artış göstermiş durumda

KİMYA SEKTÖRÜ YİNE ZİRVEDE:

2015 yılında olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin, Türkiye’den en fazla ithal ettiği ürün olarak kimyevi ürünler geliyor. 2017 yılında Türkiye’den 256 milyon dolarlık kimyevi ürün ithal edildi. Kimyevi ürünleri ise 98 milyon dolar ile çelik ve 90 milyon dolar ile elektrik-elektronik izliyor

(HAVADİS)