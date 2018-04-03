Sanatseverler Kübra Müjde’nin sergisini beğendi

LONDRA’DA yaşayan ressam, çocuk sanat eğitmeni Kübra Müjde’nin, ‘Sleeping Journey' temalı sergisi büyük ilgi görüyor.

30 dakika önce
0 89 Bir dakikadan az

LONDRA’DA yaşayan ressam, çocuk sanat eğitmeni Kübra Müjde’nin, ‘Sleeping Journey’ temalı sergisi büyük ilgi görüyor.

31 Mart 2018 17:00’de Capeesh’te gerçekleşen sergi sanat severlerle buluştu.

Serginin dördüncü günü olmasına rağmen katılımın yoğun olarak devam ediyor.

8 Nisan tarihine kadar sürecek olan sergi ‘uyku yolcuları’ konusu ile katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Toplumsal, siyasi, psikolojik, dini ve sosyolojik uykunun estetik bir gözle yeniden irdelenip renklerle yorumlanan uykucu eserler, sanatçının bakış açısıyla değerlendirildiğinde son derece masum ve samimi olarak görülmekte.

Londra’dan sonra Berlin ve Lizbon’da gezecek olan ‘uykucu eserler’ heyecanla yeni kültürlerle buluşmayı bekliyor. Sanatçı Müjde’ye başarılarının devamını dilemekteyiz.

Etiketler
Daha fazla göster

İlgili haber

5 saat önce
197

Brexit Türkiye’ye fayda sağlayacak

1 gün önce
277

Cyprus Paradise’ın standına yoğun ilgi

1 gün önce
765

Okuyucu Mektubu

2 gün önce
378

‘Londra Yardım Melekleri’ mutlu ve umutlu

Bir Cevap Yazın

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin