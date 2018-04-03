Londra’da cinayet oranı New York’u geçti Modern tarihte ilk kez Şubat ayında, nüfusları birbirlerine yakın kentlerden Londra'da New York'tan daha fazla cinayet işlendi.

Modern tarihte ilk kez Şubat ayında, nüfusları birbirlerine yakın kentlerden Londra’da New York’tan daha fazla cinayet işlendi.

New York ve Londra Emniyet Müdürlüklerinden alınan verilere göre, Ocak ayında Londra’da 8, New York ise 18 cinayet işlenmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Şubat ayında ise New York’ta cinayet sayısı 14’e düşerken, Londra’da 15’e yükseldi. Mart ayında, New York’ta 21, Londra’da 22 cinayet soruşturması başlatıldı.

LONDRA BELEDİYESİ: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Londra Belediyesi, başkentte düzenlenen bıçaklı saldırılardan “derin endişe duyduğunu” açıkladı.

Bununla birlikte gerek Londra Emniyet Müdürlüğü gerekse de Londra Belediyesi yine de, şehrin “dünyadaki en güvenli kentlerden biri olmaya devam ettiğini” vurguluyor.

Londra’da cinayetlerin artması nedeniyle endişeli olduğunu açıklayan İngiltere Emniyet Müdürlüğü’nden bir sözcü ise “Bir cinayet bile çok fazla. Çalışma arkadaşlarımızla artışın nedenini ve bu trajedileri engellemek için neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Son verileri yorumlayan eski İngiltere Emniyet Müdürü Leroy Logan ise “Londra’nın şiddet dolu karakteri bir virüse dönüştü” ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)