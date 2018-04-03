Federasyon Kupası’nda GS FC, yarı finalde

Northern Cyprus Les Ambasdadeurs Türk Ligi Federasyon Kupası’nda GS FC, Yavruvatan’a 4-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.

8 dakika önce
0 6 Bir dakikadan az

 

Baran Çiçek, takımının kupada tur atlamasını sağlayan gollere imza attı.

Northern Cyprus Les Ambasdadeurs Türk Ligi Federasyon Kupası’nda GS FC, Yavruvatan’a 4-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı soğuk bir havada oynanan kupa mücadelesinde Birinci Küme temsilcisi GS FC, İkinci Küme’deki rakibi Yavruvatan önünde etkili futbolunu dört golle tamamladı.

İsmet’in 15’inci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen Sarı-Kırmızılı takım, dakika 25 ve 35’te Baran’ın vuruşlarıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Oyunun 75’inci dakikasında ise İzci skoru tamamlayan golü attı.

Birinci Küme’de play-off’u hedefleyen GS FC, kupada da son dört takım arasına girmeyi başardı.

 

 

 

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