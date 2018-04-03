Federasyon Kupası’nda GS FC, yarı finalde
Northern Cyprus Les Ambasdadeurs Türk Ligi Federasyon Kupası’nda GS FC, Yavruvatan’a 4-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Northern Cyprus Les Ambasdadeurs Türk Ligi Federasyon Kupası’nda GS FC, Yavruvatan’a 4-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Geçtiğimiz Çarşamba akşamı soğuk bir havada oynanan kupa mücadelesinde Birinci Küme temsilcisi GS FC, İkinci Küme’deki rakibi Yavruvatan önünde etkili futbolunu dört golle tamamladı.
İsmet’in 15’inci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen Sarı-Kırmızılı takım, dakika 25 ve 35’te Baran’ın vuruşlarıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Oyunun 75’inci dakikasında ise İzci skoru tamamlayan golü attı.
Birinci Küme’de play-off’u hedefleyen GS FC, kupada da son dört takım arasına girmeyi başardı.