Brexit Türkiye’ye fayda sağlayacak Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve Avukat Yusuf Kılınç, Brexit sonrası İngiltere – Türkiye muhtemel ticari ilişkileri ve Ankara Anlaşması konusunda açıklama yaptı.

Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve Avukat Yusuf Kılınç, Brexit sonrası İngiltere – Türkiye muhtemel ticari ilişkileri ve Ankara Anlaşması konusunda açıklama yaptı.

Kısa adı UETD olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından her ay düzenlenen “Halkla Buluşma” toplantısına konuşmacı olarak davet edilen Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ve Avukat Yusuf Kılınç, Brexit sonrası İngiltere – Türkiye muhtemel ticari ilişkileri ve Ankara Anlaşması konusunda değerlendirmeler yaptılar.

Paneli yöneten UETD Başkanı Erdal Yetimova her ay düzenli bir şekilde halkın sorunlarına yer vermeye çalıştıkları toplantılarında bu kez iki önemli konuğu konuşmacı olarak ağırladıklarını belirtti.

İngiltere ile ticari ilişkilerinin oldukça önemli ve iyi bir durumda olduğuna değinen Beşli, Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkilerin yeni bir sürece gireceğine işaret etti.

BREXIT SONRASI İHRACAT ARTACAK

Beşli, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında çok eski tarihi bağlara dayanan önemli ticari alışverişler olduğuna değinerek, “Bildiğiniz üzere İngiltere her zaman Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri olmuştur. Küresel ticarette önemli daralmaların yaşandığı 2016 yılında İngiltere ile ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre %5,2 oranında artış göstermiştir. Bu durum ticari ilişkilerimizin derinliğinin bir kanıtı olarak değerlendirilmelidir.” dedi.

Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin başında geldiğine değinen Beşli, “İngiltere Almanya’dan sonra ihracatımızda 2 inci sırada yer almaktadır. Bu gelişmede sizlerin de önemli bir katkınız olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

Birleşik Krallık ile ikili ticaretimiz 2017 yılında toplam 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin Birleşik Krallık’a ihracatı bir önceki yıla göre %17,78 azalarak toplam 9 milyar 608 milyon dolar olmuştur.” dedi.

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması için gerekli sürece girdiklerini belirten Beşli daha sonra Türkiye’nin ihracatı geliştirmek için uyguladığı destekler hakkında birtakım bilgiler verdi.

ANKARA ANLAŞMASI’NA ‘AYDOĞDU’ ETKİSİ

Son günlerde sıcak bir gündem oluşturan Ankara Anlaşması ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Avukat Yusuf Kılınç, özellikle Hacer Aydoğdu davası ile Home Office’in anlaşmayı yeniden değerlendirdiğini belirtti. Şu an için yapılan açıklamaların süresiz oturum ile ilgili olarak bir belirsizlik ortamı doğurduğunu belirten Kılınç, “Geçmiş dönemlerde de Home Office buna benzer değişiklik ve uygulamalar yapmıştı. Ancak bunun sonrası her zaman olumlu oldu. Bu yüzden bana kalırsa karamsar olmamak lazım. Ben inanıyorum ki verilen tepkiler ve itirazlar sayesinde bununla ilgili olarak olumlu bir düzenleme yapılacaktır.”

Mevcut durumun Ankara Anlaşması ile İngiltere’de iş kuran Türk vatandaşlarının bugüne kadar elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığı için çok olumsuz bir gelişme olduğunun altını çizen Kılınç, yeni sürecin Brexit sonrası İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak muhtemel anlaşmalarla yeni bir evreye girmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.