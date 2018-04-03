Ahmedinejad: İran yargısı üzerinde İngiltere etkisi var

Ahmedinejad, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, tutuklanan yardımcıları nedeniyle bir kez daha İran yargısını hedef aldı.

3 saat önce
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İran’ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, “İran yargısı üzerinde İngiltere’nin etkisi olduğunu” öne sürdü.

Ahmedinejad, kendisine yakınlığıyla bilinen “dolatebahar” adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, tutuklanan yardımcıları nedeniyle bir kez daha İran yargısını hedef aldı.

İngiltere’nin ülke yargısı üzerinde etkili olduğunu ileri süren Ahmedinejad, yardımcısı Rahim Meşai’nin tutuklanmadan önce Londra yönetimini protesto ettiğini hatırlatarak, “İngiltere’nin İran’ın içişlerine müdahalesine itiraz eden bir kişi neden yargının öfkesine maruz kalarak gizli bir şekilde muhakeme edilir?” ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un Aralık 2017’de Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete işaret eden Ahmedinejad, şunları kaydetti:
“Eğer bir çekinceleri yoksa İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Tahran’a yaptığı son ziyaretle ilgili görüşmelerin metinlerini yayınlasınlar ve soruşturmaları da aleni bir şekilde yapsınlar.”

Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bekayi ile İsfendiyar Rahim Meşai, “yolsuzluk” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bekayi, yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti.

Tutuklanmadan önce İngiltere’nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan Meşai, burada yaptığı açıklamada “Bekayi hakkında verilen kararın İngiltere’nin komplosu” olduğunu iddia etmişti. (HÜRRİYET)

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