Tottenham deplasmanda Chelsea’yi yendi Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçti.

Tottenham, İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında konuk olduğu Chelsea’yi 3-1’lik skorla geçti.

Başkent Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Chelsea, 30. dakikada İspanyol futbolcusu Alvaro Morata‘nın attığı golle 1-0 öne geçse de Tottenham, 45 1. dakikada Christian Eriksen‘in fileleri havalandırmasıyla 1-1’lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili olan Tottenham, 62 ve 66. dakikalarda Dele Alli’nin attığı gollerle Chelsea’yi 3-1 yendi.

Bu sonuçla Tottenham ligde üst üste 5. galibiyetini alırken, Chelsea son 7 haftada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Birer maçı eksik olan iki takımdan 4. sıradaki Tottenham puanını 64’e çıkarırken, Chelsea 56 puanla 5. sırada yer aldı. (SKORER)