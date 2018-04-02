Siyasi içerikli tasarımlar Londra’da sergileniyor Grafik tasarım ve politikanın çok uzun bir ortak geçmişi bulunuyor fakat son on yılda halkın siyasetle etkileşimi ciddi anlamda değişti.

Grafik tasarım ve politikanın çok uzun bir ortak geçmişi bulunuyor fakat son on yılda halkın siyasetle etkileşimi ciddi anlamda değişti. Londra Tasarım Müzesi’ndeki sergi grafik programlarına ve baskı makinelerine erişimin kolaylaşması ile birlikte dijital medya ve sosyal ağların açtığı yeni trendleri gözler önüne seriyor.

Serginin Küratörü Margaret Cubbage tasarımın gücünü göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

“Bu resimlerin çok sayıda insanı etkileyip topluluklar oluşturma kapasitesi bulunuyor. Biz de bu mesajı insanlara hissettirmek ve onlara grafik tasarımların gerçekten iletişim kurma ve bireyleri bir araya getirme gücü olduğunu göstermek istedik.”

İngiliz yayınevi GraphicDesign& eş kurucusu Lucienne Roberts tasarımların modern toplumda iletişimi nasıl sağladığına odaklanmış:

“Çok güçlü fikirler, bir kaç kelime ve bir resme sığdırılabiliyor. Teknoloji bir yönüyle bu hız ve sadeliği teşvik ediyor. Bunun önemli bir kısmı kesinklikle grafik tasarımın alanına giriyor. Vurguyu hangi kelimeye yapacağınız, imajların ne kadar büyük olacağı, bir yüzün, bir objenin boyutu gibi.”

Siyasi içerikli grafik tasarımın dünya genelinde oldukça çalkantılı geçen son on yılında seyahate çıkan “Hope to Nope” sergisi 12 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.(EURONEWS)