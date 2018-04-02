Rusya’dan İngiltere’ye yeni diplomatik misilleme Eski ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında diplomatik gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Eski ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında diplomatik gerilim tırmanmaya devam ediyor. Rus Dışişleri Bakanlığı İngiltere’den elliden fazla diplomatik ve teknik personeli daha ülkeden çekmesini istedi.

Moskova daha önce de İngiltere’nin benzer adımına karşılık 23 diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı.

Öte yandan Rus Havacılık Dairesi, İngiltere’den Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait bir uçakta cuma günü yapılan aramanın nedenini soracak.

Uçağın pilotu Vitali Mitrofanov aramalar sırasında kendisi hariç tüm personelin çıkarıldığını belirtti:

“Kendilerini İngiliz devletinin temsilcisi olarak tanıttılar ve istedikleri herşeyi yapmaya; uçağın içini, dışını, kargo bölümünü aramaya hakları olduğunu söylediler. ”

Öte yandan Rusya’nın kapatma talimatı sonrası Amerika Birleşik Devketleri St. Petersburg’taki konsolosluğunu boşaltmaya devam ediyor. Moskova Rus diplomatları sınırdışı eden ülkelerden aynı oranda personelin istenmeyen adam ilan edeceğinin büyükelçilere iletildiğini de açıkladı. (EURONEWS)