Portekizli’lerin maçında kazanan Mourinho Manchester United ve Swansea City karşılaşmasında iki Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve Carlos Carvalhal karşı karşıya geldi.

Manchester United ve Swansea City karşılaşmasında iki Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve Carlos Carvalhal karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Manchester United evinde Swansea City’i 2-0 mağlup etti. Müsabaka iki Portekizli teknik adam Jose Mourinho-Carlos Carvalhal’ın da rekabetine sahne oldu. Karşılaşmada Lukaku 1 gol atarken, United’ın Arsenal’den transferi Alexis Sanchez ise 1 gol 1 asistlik bir performans gösterdi.

Maç öncesinde esprili bir dille daha önce Mourinho ile karşılaşmadığı için kaybetmediği belirten Carvalhal böylece ilk mağlubiyetini almış oldu. (HABERLER.COM)