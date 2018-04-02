Portekizli’lerin maçında kazanan Mourinho

Manchester United ve Swansea City karşılaşmasında iki Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve Carlos Carvalhal karşı karşıya geldi.

24 dakika önce
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Manchester United ve Swansea City karşılaşmasında iki Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve Carlos Carvalhal karşı karşıya geldi.

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Manchester United evinde Swansea City’i 2-0 mağlup etti. Müsabaka iki Portekizli teknik adam Jose Mourinho-Carlos Carvalhal’ın da rekabetine sahne oldu. Karşılaşmada Lukaku 1 gol atarken, United’ın Arsenal’den transferi Alexis Sanchez ise 1 gol 1 asistlik bir performans gösterdi.

Maç öncesinde esprili bir dille daha önce Mourinho ile karşılaşmadığı için kaybetmediği belirten Carvalhal böylece ilk mağlubiyetini almış oldu. (HABERLER.COM)

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