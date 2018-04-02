Kocasına çırılçıplak pozlar verdi!

Geçtiğimiz şubat ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen ABD’li model Emily Ratajkowski, son derece cesur balayı pozlarını sosyal medyada paylaştı.

New York’ta düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte balayı için Utah’ı tercih etmişti. Geceliği 8 bin dolarlık lüks bir otelde kalan 26 yaşındaki model, buradan cüretkar fotoğraflar yayınladı. Öyle ki son paylaşımı ile görenlere “yok artık’ dedirtti.

Balayı sırasında eşine çıplak pozlar veren Emily, sadece kafasında hasır bir şapka olan fotoğrafına “Kocama poz verdim” notunu düştü. Ünlü modelin çıplak fotoğrafları toplam 2,5 milyon beğeni ve yüzlerce yorum aldı.