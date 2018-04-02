İngiliz ekonomisi son çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede geçen yılın son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydettiğini bildirdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede geçen yılın son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydettiğini bildirdi.

ONS’den yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde ekonominin beklentilerle uyumlu şekilde yıllık yüzde 1,4 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca geçen yıla ilişkin ekonomik büyüme yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e revize edildi.

Londra esnafı temkinli olmakla birlikte durumdan memnun.

Soren Jessen, görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Konu temelde netlikle ilgili. Neyin ne zaman olacağı konusunda açıklık olmalı. Net tarihler bilmeliyiz. En nihayetinde bu sonuçlarla yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak uzun vadeli yaşayabilir miyiz bunu bilmiyorum”

Ülkede işsizlik rakamları da düşmeye devam ediyor.

Ancak bununla birlikte 2016 yılının haziran ayında yapılan Avrupa Birliği referandumundan bu yana İngiliz sterlindeki sert değer kayıpları, artan belirsizlik ortamı, yatırımları ve tüketici harcamalarını baskılamaya devam ediyor.

ONS’nin verilerine göre işsizlik 4,4 seviyesinde.

Belirsizliklerin henüz hissedilemediğini dile getiren Savills Ticari Araştırmalar Merkezi’nden Mat Oakley, “Brexit ile ilgili 2021/2022’den sonra oluşacak kaygının ağırlığını henüz göremiyoruz. Keza işletmeciler de işletmelerindeki etkiyi göremiyor” diye konuştu.

İngiltere’nin geçen yıl kaydettiği ekonomik büyüme 2012 yılından bu yana en düşük seviyede.

Ülkede enflasyon 2015’te yüzde 0,4 bandındayken bu rakam 2016’da yüzde 1 ve 2017’de 2,6’yı buldu.

Yine G7 ülkeleri içerisinde 2017 yılında bir önceki seneye kıyasla daha düşük büyüme gösteren tek ekonomi İngiltere oldu.(EURONEWS)