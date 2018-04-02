İçecek şişelerine ve tenekelere mevduat planı önerildi

Planın tek kullanımlık cam ve plastik şişeleri, çelik ve alüminyum kutuları kapsaması bekleniyor.

1 saat önce
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HÜKÜMETİN yaptığı açıklamalara göre, yakın bir zaman içinde İngiltere’deki insanlar, geri dönüşüm ve atık miktarını azaltmak için içecek şişeleri ve teneke kutuları satın aldıklarında bir mevduat ödemek zorunda kalacakları belirtildi.

Planın tek kullanımlık cam ve plastik şişeleri, çelik ve alüminyum kutuları kapsaması bekleniyor.

Tüm ayrıntılar konsültasyona tabi olduğu ve henüz ne kadar para yatırılacağı dahil olmak üzere bir karar verilmemiştir. Ancak, benzer şemalardaki maliyetler Almanya’da 22p ve İsveç’te 8p’dir.

Hükümetin yapmış olduğu açıklamada, Blue Planet II serisinin okyanus kirliliği tehdidine dikkat çektiğinden ve yaban hayatının plastik yemekten ibaret olduğunu dikkat çekti.

Çevre Bakanı Michael Gove ise bu konu ile yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Zaten zararlı mikro boncukları yasakladık ve plastik torba kullanımını kestik, şimdi de okyanuslarımızı temizlemeye yardımcı olmak için plastik şişeler üzerinde harekete geçmek istiyoruz. Tutum ve davranışlarda bir değişiklik görmemiz gerekiyor. Ve kanıtlar, ödül ve iade planlarının değişimin güçlü bir aracı olduğunu gösteriyor.”

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