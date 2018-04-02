Cyprus Paradise’ın standına yoğun ilgi KIBRIS’IN başarılı turizm firmalarından Cyprus Paradise İskoçya’da her yıl düzenlenen, oteller ve turizm firmalarının da yoğun bir katılım sağladığı ‘Golf Fuarı’nda bu sene de yerini aldı.

KIBRIS’IN başarılı turizm firmalarından Cyprus Paradise İskoçya’da her yıl düzenlenen, oteller ve turizm firmalarının da yoğun bir katılım sağladığı ‘Golf Fuarı’nda bu sene de yerini aldı.

İskoçya’nın Glasgow kentinde bulunan SEC fuar merkezinde bu yıl 13.’sü düzenlenen fuara binlerce golf meraklısı kişi katıldı. KKTC golf turizmini desteklemek ve buradaki golf imkanlarını pazarlamak amacı ile yola çıkan Cyprus Paradise ve Korineum Golf Resort bu yılda fuara birlikte katıldı.

Dünyaca ünlü golf sporcuları Paul Lawrie, Carly Booth, Andrew Coltart’ın da katıldığı fuarın açılışı ise Paul Lawrie klasik bir vuruşla tavanda asılı noktayı vurarak yaptı.

Fuarın oldukça verimli geçtiğini ve bu tip organizasyonlarda yer almanın Kuzey Kıbrıs turizmi içinde önemli olduğunu vurgulayan Kemal Kenan gazetemize şunları söyledi:

“Her yıl düzenli olarak katılmaya gayret gösterdiğimiz fuarlardan birisi olan ve İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen ‘Golf Fuarı’ bu sene de oldukça verimli geçti. Korineum Golf Resort Genel Müdürü Sayın Umut Gürtunç ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin golf sporu için önemini anlattığımız ve tesislerimizi pazarladığımız bu fuarda Kuzey Kıbrıs’ı temsil ettiğimiz için oldukça gururluyuz. Elimizdeki uygun fiyatlı tatil paketleri özellikle golf severler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünya da aynı kalite de olan tesislerin fiyatları çok yüksek. Bu sebeple Kuzey Kıbrıs bu sporla ilgilenenler için oldukça iyi bir alternatif. Biz de bu fuarda bunları anlattık. Özellikle sektörümüze olan ilgi ve alakayı arttırdığına inandığımız bu tip fuar ve organizasyonlara katılım yapılması son derece önemlidir. Bu sebeple böylesine global bir fuarda yer aldığımız ve Kuzey Kıbrıs’ı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için ayrıca gururluyuz. Amacımız bu tip fuarlara KKTC Turizm Bakanlığı’nın da katılması ve bizleri desteklemesidir.”