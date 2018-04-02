Arsenal 3-0 galip

 Arsene Wenger'in takımı Arsenal ile Paul Lambert'in çalıştırdığı Stoke City kozlarını paylaştı.

4 saat önce
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İngiltere Premier Lig’de 32. hafta mücadelesinde Arsene Wenger‘in takımı Arsenal ile Paul Lambert’in çalıştırdığı Stoke City kozlarını paylaştı.

Emirates Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Arsenal 3-0’lık skorla kazandı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, perdeyi açan isim Pierre-Emerick Aubameyang oldu. 75. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Aubameyang 86’da bir gol daha attı. 89’da Lacazette skoru ilan etti.

Gabonlu yıldızın ligdeki gol sayısı 5 oldu. Lacazette ligdeki 10. golünü kaydetti.

NDIAYE 90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray’dan transfer edilen Badou Ndiaye 90 dakika sahada kalırken EPL’deki 7. maçında boy gösterdi. Son penaltıda kontrolsüz müdahalesiyle panaltıya sebebiyet verdi

Alınan bu sonucun ardından Arsenal 51 puana yükselerek Devler Ligi iddiasını sürdürdü. Stoke City ise arka arkaya 3. yenilgisini alarak 27 puanla 19. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal sahasında Southampton’ı konuk edecek. Stoke City evinde Tottenham’ı ağırlayacak.(HABERLER.COM)

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