‘Londra Yardım Melekleri’ mutlu ve umutlu

LONDRA’DA kanser hastalarına destek amacıyla kurulan ve henüz ilk yılında başarılı projelere imza atan ‘Londra Yardım Melekleri’, geçtiğimiz aylarda düzenledikleri 1.Kuruluş Yıldönümü Yardım Balosu’ndan elde edilen geliri kanser hastalarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yapılan yardımlarla ilgili olarak halka bir teşekkür duyurusu yapan Melekler yapılan basın bildirisinde şu bilgileri paylaştılar:

“Çağımızın hızla yayılan amansız hastalığı kanser, ne yazık ki günden güne yaş gözetmeksizin artmakta. Tedavi süreci uzun ve masraflı olan bu amansız hastalığın pençesine düşmüş kardeşlerimizin yanında olmak, umutlarını yeşertmek adına kurulan “Londra Yardım Melekleri” olarak; küçük dokunuşların büyük farkındalıklar yarattığının bilincinde, yıl içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerimizden elde ettiğimiz geliri, kanser hastalığıyla mücadele veren kardeşlerimize bağışlamaktayız. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz yardım etkinliklerinden elde edilen gelirler, kanser tedavisi gerçekleştiren sağlık kurumlarımıza bağışlanmış, birçok hastamızın tedavisi için şifa olmuştur. Son olarak 28 Ocak 2018 tarihinde Regency Banqueting Suit’de gerçekleştirilen “Londra Yardım Melekleri 1.Kuruluş Yıldönümü Yardım Balosu’nda geceye katkı sağlayan sponsorlarımız başta olmak üzere, destek veren halkımız, Uluslararası Türk Sanat Müziği sanatçımız Sayın Semra Türel hanımefendi ve birbirinden değerli misafirlerimizin desteğiyle amacımıza ulaşarak Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneğine £1000 nakit bağış, £2354 Kemoterapi ilacını muhafaza etmek için buzluk Kemal Saraçoğlu Lösemili çocuklar vakfına £3500 değerinde 1 adet infision pompası 1 adet pülseoxmeter 1 adet hasta başı monitörü Almanya da tedavisi devam eden 9 yaşındaki Nefes’imize £1000 nakit bağış tarafımızdan yapılmıştır.

Londra Yardım Melekleri olarak, başta duyarlı halkımız olmak üzere, destek veren herkese yürekten teşekkürü bir borç biliyor, daha nice güzel paylaşımlarda bir arada bulunmak ümidiyle sağlıkla dolu günler diliyoruz.”