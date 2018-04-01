Liverpool’a tek devre yetti:2-1

Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Liverpool, Crystal Palace'a konuk oldu.

2 saat önce
0 37 Bir dakikadan az

Premier Lig’in 31. hafta karşılaşmasında LiverpoolCrystal Palace‘a konuk oldu.

Mücadelenin henüz başında 13. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Milivojevic, Crystal Palace’ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmnın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Mane, durumu 1-1’e getiren golü kaydetti. Maçın son bölümüne girilirken Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah, 84. dakikada ceza sahası içinden vurduğu topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 66’ya yükseltirken, Crystal Palace 30 puanda kaldı. (SKORER)

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