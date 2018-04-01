İngiliz işçiler göçmen işçilerden daha pahalı ve tembel İNGİLİZ firmaları, Brexit’ten sonra iş gücü sıkıntısı yaşayacağı yönünde endişe duymaya devam ediyor.

İNGİLİZ firmaları, Brexit’ten sonra iş gücü sıkıntısı yaşayacağı yönünde endişe duymaya devam ediyor.

Hükümet tarafından yayınlanan resmi rapora göre, İngiliz firmaların Brexit’in ardından AB’li göçmen işçilerin kaybından dolayı endişe ettiğini ve bunun nedeni ise Birleşik Krallıktaki meslektaşların daha tembel ve pahalı olduğu belirtildi.

Göç Danışma Kurulu, Avrupalı işçilerin Birleşik Krallık doğumlu işçiler ile kıyaslandığı zaman daha yüksek kaliteli ve istekli bir işgücüne sahip olduğunu ve bu yüzden, işverenlerin Avrupalı işçilerine daha fazla güvendiklerini tespit etti.

Ayrıca, AB çalışanların özellikle de düşük vasıflı işlerde çalışanların, AB çalışanları, özellikle düşük vasıflı işlerde çalışanların, daha az ücret aldıkları görülmekte.

İşletmeler, Brexit’ten sonra AB’den personel istihdam edemeyeceklerinden dolayı ve daha az üretken olan İngiliz işçilere daha fazla harcama yapmak zorunda kalacağı için endişe duymakta.