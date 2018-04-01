Hawking için mütevazı cenaze töreni Bilim dünyasının iki hafta önce kaybettiği Fizik profesörü Stephen Hawking için İngiltere'nin Cambridge kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Bilim dünyasının iki hafta önce kaybettiği Fizik profesörü Stephen Hawking için İngiltere’nin Cambridge kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve sevenlerinin aralarında olduğu 500 davetli, Hawking’i Cambridge’deki Great St Mary Kilisesi’nden son yolculuğuna uğurladı.

Törende bir konuşma yapan sinema oyuncusu Eddie Redmayne, ‘The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi)’ adlı filmde canlandırdığı Hawking’in hayatından kesitler aktardı.

Hawking’in motor nöron hastalığına (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) yakalandığı 1964’te doktorları iki yıl ömrü kaldığını savunmuştu. Rahatsızlığı beklenenden yavaş ilerleyen fakat neredeyse bütün vücut işlevlerini yitiren bilim insanı, Kuantum fiziği ve uzayda kara delikler üzerine geliştirdiği saygın teorileri ardında miras bıraktı.

14 Mart günü 76 yaşında hayatını kaybeden Stephen Hawking’in naaşı, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Westminster Abbey’de kendisi gibi ünlü fizikçi Isaac Newton’ın mezarının yanına gömülecek.