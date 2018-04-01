Derinya kapısının açılması için eylem düzenlendi Derinya’da, iki taraf arasında geçişlere imkan tanıyacak sınır kapısının açılması için dün eylem yapıldı.

Derinya’da, iki taraf arasında geçişlere imkan tanıyacak sınır kapısının açılması için dün eylem yapıldı.

Mağusainisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü’nün birlikte düzenlediği eylemde Derinya kapısının açılmasına yönelik talebin geniş kesimleri kucakladığı vurgulandı.

Derinya’daki eylemi Mağusainisiyatifi ile Güney Kıbrıs’tan Mağusa Kentimiz Örgütü birlikte düzenledi.

Eyleme, birçok örgütün yanı sıra vatandaşlar da destek verdi

Eyleme katılanlar sınır kapısının açılması yönünde temennilerini de dile getirdi.

Mağusa İnsiyatifi adına konuşma yapan Dr. Okan Dağlı, Derinya Kapısı’nın açılması için 2015 Mayıs ayında liderlerin anlaştığını ancak üç yıl geçmesine rağmen halen kapının açılmadığını söyledi.

Derinya Kapısı’nın açılması konusu iki taraf arasında karşılıklı suçlama yarışına döndüğünü belirten Dağlı, böyle olmaktansa “eksik kalsın hiç açılmasın” ifadelerini kullandı.

İnisiyatif adına basın bildirisini okuyan Serdar Atai de, Derinya Kapısı’nın açılmasına yönelik talebin geniş kesimlerini kucakladığını ifade etti.

Akıncı ile Anastadisdis arasında gerçekleştirilen müzakerelerde kapının açılması güven artırıcı önlem olarak benimseme kararı alındığını hatırlatan Atai, “kararın ardından Avrupa Birliği desteğiyle yol çalışması başlatılmış ancak kapının açılması gerçekleştirilmemiştir” dedi.

Atai, Derinya geçiş noktasının hem Mağusahemde Maraş’ta ikamet eden insanların çıkmaz sokakta yaşıyor hissinden kurtulmalarına yardımcı olacağını da ifade belirtti.

APLIÇ VE DERİNYA KAPILARI EŞZAMANLI AÇILSIN

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği aplıç ve derinya kapıları eşzamanlı açılmasını istedi.

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Aplıç ve Derinya Kapılarının en erken zamanda ve eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı, yazılı açıklamasında, Lefke halkının Lefke-Aplıç sınır kapısının açılmasını 23 yıldır istediğini ve bu yönde girişimler yaptığını kaydetti ve Lefke Aplıç kapısı açılmadan hiç bir kapının açılmasını istemediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine Aplıç Kapısı’nın Derinya Kapısı’yla birlikte açılacağı yönünde söz verdiğini de savunan Fotalı, “Aplıç’ın daha önce açılmasını istemiyoruz. Açılacaksa eşzamanlı açılsın” dedi.

Aplıç’ta asfalt çalışmasının tamamlandığını, polis ve gümrük odalarının yapımının beklendiğini ifade eden Fotalı, “daha fazla oyalanmak istemediklerini” de dile getirdi. (HABERKIBRIS)