Brükselli’ler Brexit konusunda ikiye bölündü

Avrupa Birliğinin merkezi Brüksel'de halk Brexit konusunda ikiye bölünmüş durumda:

5 saat önce
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Avrupa Birliğinin merkezi Brüksel’de halk Brexit konusunda ikiye bölünmüş durumda: “İnsanlar oyunu verdi. Sorumluluğu da almalılar. İyi ya da kötü seçim olabilir ama bu demokratik bir yöntem. Şimdi bunun gerçekleşme zamanı.”

İngiltere’nin süreç sonunda zararlı çıkacağını düşünenler var: “Evet kesinlikle Brexit olacak. İngilizler bu süreçte birçok şeyi kaybedecek. Özellikle de Avrupa Komisyonu korumasını. Aynı zamanda entegrasyon sorunu da var. Bence bu İngiltere için çok kötü olacak. Ailemin bir kısmı İngiliz ve onlar bunun sıkıntısını şimdiden yaşamaya başladı.”

AB ve İngiltere arasında yeni bir ilişki modeli olabileceği konuşulmaya başlandı:”Umarım müzakere sürecinin ardından, tamamen ayrılma gerçekleştiğinde Avrupa Birliği ve İngiltere arasında özel bir ilişki olur.” (EURONEWS)

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