Brexit, döner ve kebap ücretlerini etkilemeye başladı Edmonton Meat Centre Direktörü̈ Ergün Binbay, Brexit sürecinin döner ve kebap sektörüne yönelik etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İNGİLTERE’DE döner ve kebap sektörüne 2005’den itibaren servis veren en büyük firmalardan biri olan Edmonton Meat Centre Direktörü̈ Ergün Binbay, Brexit sürecinin döner ve kebap sektörüne yönelik etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergün Binbay, henüz İngiltere’nin AB’den ayrılmamasına rağmen şimdiden döner ve kebap sektörünü etkilemeye başladığını belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Brexit özellikle de bizim sektörümüzü etkilemeye başladı ve mevcut koşullarda görüyoruz ki Avrupa’da ciddi bir et açığı var. Bizim sektörümüz özellikle kuzu üzerine ağırlıklı ve şu an Avrupa’nın yüzde 75’lik kuzu ihtiyacı Birleşik Krallık’tan karşılanıyor.

Euro’nun pounda karşı daha fazla değer kazandığı için de, Avrupa’nın Birleşik Krallık’tan alışveriş yapması daha cazip hale gelmiştir. Lakin durum böyle olunca, bu sefer bizim sektörün iç piyasada et alması için yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor.

Ayrıca 2019’da İngiltere’nin AB’den ayrılması, çoğu iş yerleri gibi biz de ciddi bir şekilde işçi sorunu yaşayabiliriz. Kuzey veya Doğu Avrupalı çok işçilerimiz var ve Brexit’ten dolayı bu işçilerin ülkelerine geri dönme ihtimalleri yüksek. İşçilerin çalışma izni alması daha zor olacak ve gerek Türk veya İngiliz camiası işçi sıkıntısı yaşayacaktır.”

İngiltere’de özellikle Türk restoranların önemli bir pazarı elinde bulundurduğunu vurgulayan Ergün Binbay, “Türk restoranlar İngiltere’de uygun fiyatlarla doyurucu yemekler sunmaktadır. Diğer restoranlarla ile karşılaştığımız zaman bunu açıkça görmekteyiz zaten. Diğer ülkelere ait restoranlar daha az yemek veriyor ve daha pahalı fakat bizim sektörümüz hem doyurucu hem de ucuz.

Fakat ekonomik ve politik gelişmeler her sektörü etkilemektir bu nedenden dolayı bütün restoran işletmecileri fiyatlarını gözden geçirmeli çünkü et fiyatları arttıkça Türk restoranların kar oranı düşmeye devam edecektir.”

Edmonton Meat Centre Direktörü Ergün Binbay bu konuyla ilişkin Türk restoranların borçlanıp ve fazla kazanamadığı için borçların da arttığını dikkat çekti. Binbay, restoranların fiyatlarını gözden geçirmesi için çağrı yaparken, döner ve Türk kebabının ayakta kalması için resmi kurumların alacağı önlemlerin yansıra, sektörde hizmet veren üretici firmalar ile tüketiciye servis sunan restoranların acil olarak önlem alması gerektiğini hatırlattı.

Edmonton Meat Centre firması olarak Brexit’ten kaynaklanan sorunları önlemek için fiyatlarını artıracağını söyleyen Ergün Binbay, “Bizler fiyatlarımızı arttırdığımız zaman bu restoranlara da olumsuz yönde yansıyacak, bu nedenden dolayı ayakta kalmaları için fiyatlarını gözden geçirmek zorundalar” dedi.