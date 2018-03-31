Türk Ligi’nde haftanın maçları
Excellence Mortgage Türk Ligi’nde sona yaklaşılıyor. Birinci Küme’de pay-off ve kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor.
Excellence Mortgage Türk Ligi’nde sona yaklaşılıyor. Birinci Küme’de pay-off ve kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. İkinci Küme’de ise bitime dört hafta kala ilk ikiye girme ve play-off’a katılma yarışları sürüyor.
Her iki kümede 1 Nisan Pazar günü şu maçlar oynanacak:
Birinci Küme:
Peter May Sports Center
14.00 Bağcıl-Mehmetçik
14.00 Dumlupınar YM-Türkmenköy
Britannia Playing Fields
14.00 Fenerbahçe-Yalova
Wadham Lodge Sports Center
14.00 Gaziantepspor-Esenler FC
New River Sports Center
14.00 Koçgiri-GS FC
Summer Lane
14.00 Trabzonspor-Yeni Boğaziçi
İkinci Küme:
Nightingale Academy
14.00 Doğan TB-Amedspor
14.00 K.Kaymaklı-Yavruvatan
Britannia Playing Fields
14.00 MTG-Kayserispor