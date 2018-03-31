Türk Ligi’nde haftanın maçları

Excellence Mortgage Türk Ligi’nde sona yaklaşılıyor. Birinci Küme’de pay-off ve kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor.

7 saat önce
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Excellence Mortgage Türk Ligi’nde sona yaklaşılıyor. Birinci Küme’de pay-off ve kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. İkinci Küme’de ise bitime dört hafta kala ilk ikiye girme ve play-off’a katılma yarışları sürüyor.

Her iki kümede 1 Nisan Pazar günü şu maçlar oynanacak:

Birinci Küme:

Peter May Sports Center

14.00 Bağcıl-Mehmetçik

14.00 Dumlupınar YM-Türkmenköy

Britannia Playing Fields

14.00 Fenerbahçe-Yalova

Wadham Lodge Sports Center

14.00 Gaziantepspor-Esenler FC

New River Sports Center

14.00 Koçgiri-GS FC

Summer Lane

14.00 Trabzonspor-Yeni Boğaziçi

İkinci Küme:

Nightingale Academy

14.00 Doğan TB-Amedspor

14.00 K.Kaymaklı-Yavruvatan

Britannia Playing Fields

14.00 MTG-Kayserispor

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