Türk Ligi’nde haftanın maçları Excellence Mortgage Türk Ligi’nde sona yaklaşılıyor. Birinci Küme’de pay-off ve kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor.

Excellence Mortgage Türk Ligi’nde sona yaklaşılıyor. Birinci Küme’de pay-off ve kümede kalma mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. İkinci Küme’de ise bitime dört hafta kala ilk ikiye girme ve play-off’a katılma yarışları sürüyor.

Her iki kümede 1 Nisan Pazar günü şu maçlar oynanacak:

Birinci Küme:

Peter May Sports Center

14.00 Bağcıl-Mehmetçik

14.00 Dumlupınar YM-Türkmenköy

Britannia Playing Fields

14.00 Fenerbahçe-Yalova

Wadham Lodge Sports Center

14.00 Gaziantepspor-Esenler FC

New River Sports Center

14.00 Koçgiri-GS FC

Summer Lane

14.00 Trabzonspor-Yeni Boğaziçi

İkinci Küme:

Nightingale Academy

14.00 Doğan TB-Amedspor

14.00 K.Kaymaklı-Yavruvatan

Britannia Playing Fields

14.00 MTG-Kayserispor